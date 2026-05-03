男子ゴルフの中日クラウンズは、３日、前日から持ち越した予選2日目と決勝1日目が行われ、細野勇策が通算12アンダーで単独トップに浮上しました。 【写真を見る】男子ゴルフ中日クラウンズ決勝１日目細野勇策が通算12アンダーで単独トップに浮上 ツアーでの優勝経験がない細野は、決勝1日目を3位でスタートし、8バーディー、2ボギーでスコアを6つ伸ばし12アンダーで単独ト