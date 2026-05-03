◆ゼット旗争奪第３５回春季北海道大会旭川大雪Ｂ１０ｘ―２旭川道北（５回コールド、２日・苫小牧清水）雨天のため２回戦４試合のうち、２試合が行われた。旭川大雪ボーイズＢが２試合連続のコールド勝ちで、準決勝に駒を進めた。６点リードの５回２死二塁で１番・藤村優太二塁手（２年）が、左越えに公式戦初本塁打となる２ランを放ち試合を決めた。打席を振り返り「最近調子が良かったので」と笑顔。苫小牧との次戦に「僕