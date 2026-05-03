第1回【「なんで正月飾りや門松なんて売るんです？」兄貴分に命令されても「ネット検索」で“ウラを取る”若手ヤクザ暴力団“ジェネレーションギャップ”の実態】からの続き──。とある組長に、とある一般人が相談した。内容は近年増加している外国人問題。そして一般人は複数の飲食店を経営する若きオーナーだった。「うちの店が外国人のプッシャーの溜まり場になると困ります。組長の名前を借りて彼らを追い払いたい」【