平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が3日目を迎える。ダービー20回連続出場の飯野祐太（41＝福島）が2日目6R1着。小原佑太の突っ張り先行に乗って番手から捲り出た。「（20回連続は）自分の力だけじゃない。ファンの方やいろいろな方の支えのおかげ。感謝しかない。佑太が頑張ってくれたし、判断を迷ったりもしたが自分も全体的に良かったと思う」充実した表情で振り返った。