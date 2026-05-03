バーミヤンの公式Xは、2026年5月6日まで使えるクーポンを公開しています。GWの外食に使えるクーポンどっさりバーミヤンの公式Xが4月29日に公開したのは、20％オフクーポンをはじめとした全22種のクーポン。何かと出費が多くなりがちなゴールデンウィーク（GW）。アルコールやセットドリンクを除いた19種類が20％オフで楽しめます。20％オフで食べられるメニュー一例は以下の通り。・味玉バーミヤンラーメン...846円→677円・レタス