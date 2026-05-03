北村匠海が主演を務め、宮沢りえ、永瀬正敏が共演する映画『しびれ』の公開日が9月26日に決定。あわせて特報映像と本ポスタービジュアル、新場面写真が公開された。 参考：北村匠海、主演作『サバ缶』の高視聴率獲得に感激「数字に出てよかったなと思います」 本作は、新藤兼人賞をはじめ数々の映画賞新人賞に選ばれた映画『佐々木、イン、マイマイン』や『若き見知らぬ者たち』など、“現実に抗いながらも何かを掴