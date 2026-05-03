年を重ねるほど、人付き合いはしんどくなる。かつては楽しめたはずの場なのに、今はただ疲れるだけ――そんな変化を感じたことはないだろうか。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に「人間関係の整理」についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）面倒な人間関係が時間をどんどん奪っていく仕事