「まだ元気なのに、隠居はもったいない」。60代に向けられるこの言葉には、どこか働き続けることを前提とした価値観がにじむ。しかし本来、仕事は人生の目的ではなく手段であるはずだ。人生後半の生き方を考える。※本稿は、パーソル総合研究所シンクタンク本部上席主任研究員の藤井 薫『定年前後のキャリア戦略データで読み解く60代社員のリアル』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。そもそもお金は人生の手段