開催：2026.5.3 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 1 - 4 [ブリュワーズ] MLBの試合が3日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブリュワーズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソンで試合は開始した。 1回表、6番 ルイス・レンヒーフォ 2球目を打ってサードゴロ しかしサ