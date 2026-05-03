俳優の越山敬達が現在毎週日曜よる9時から放送中の日曜劇場「ＧＩＦＴ」（TBS系）で弱小車いすラグビーチームの最年少メンバーを熱演している。俳優として映画「ぼくのお日さま」「国宝」に出演し注目を集めるほか、2月には8人組ボーイズグループ「VOKSYDAYS」としてデビュー。多方面で大活躍する17歳の現在の活動への思いや、今後目指す俳優像などに迫りました。――2月にVOKSYDAYSとしてデビューされました。デビューし