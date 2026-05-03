◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）試合中盤の4回表、4階記者席を降り、1階にある阪神OB室をのぞくと、江本孟紀と前OB会長の川藤幸三がいた。川藤から「いつでも来てええぞ」と聞いていた。この時点でのスコアは2―0。1回裏に佐藤輝明の二塁打で先制し、3回裏に大山悠輔の三塁打で追加点をあげていた。佐藤輝の一打は左翼線、大山のは右翼線へのライナーだった。アメリカでは路地を意味するアレー（alley