佐藤輝は4月30日のヤクルト戦から3試合連続で猛打賞をマーク。4試合連続に伸ばせば、セ・リーグでは昨季の中日・岡林以来、球団では2013年のマートン以来になる。巨人の予告先発・井上とは今季初対戦。昨季は15打数6安打の打率4割。通算でも17打数7安打の4割1分2厘と苦にしていない。さらに、今季はデーゲーム12試合で45打数22安打の打率4割8分9厘という好成績。2日に4安打の固め打ちで4月21日以来となる打率4割台に復帰した