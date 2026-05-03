使いこなし方で「社員間の能力・成果の差が拡大」１８％読売新聞と帝国データバンクが国内企業を対象に行った共同調査で、生成ＡＩ（人工知能）を業務に活用していると回答した企業は全体の３割に上った。文章の作成や情報収集などでの利用が多かった。一方、ＡＩの活用を巡る懸念や課題に関しては、「情報の正確性」や「専門人材・ノウハウの不足」などを挙げた企業が目立った。業務でＡＩを「活用している」と回答した企業の