中川運河の橋で代表作「流れない河」を持つ坂田健一さん＝2026年3月、名古屋市名古屋市の市街地から名古屋港までを結ぶ「中川運河」の魅力を手焼き写真で表現するアマチュア写真家がいる。同市中川区の会社員坂田健一さん（48）は7、8年ほど前から自宅に暗室を設け、創作活動を続けてきた。現像時に印画紙を運河の水に浸すことで「水が持つ記憶も写す」という独自の表現手法が評判になり、地域の展覧会などで活動の幅を広げてい