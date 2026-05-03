西武はロッテに2連勝中。きょうも勝てば今季初の同一カード3連戦3連勝になる。昨年はロッテ戦に13勝10敗2分けと勝ち越したが、3連戦3連勝なら5月9日〜11日にマークして以来だ。今季の西武は日曜日に強く、ここまで4勝0敗1分け。開幕から日曜日に無傷の5連勝なら17年以来9年ぶり。88、91年に記録した球団最多の6連勝まであと1に迫る。チームの日曜日の得点は25点で曜日別最多。一方、失点はわずか5点でこちらは最少。5戦全て