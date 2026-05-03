2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と辻発彦氏が、同日の広島戦でプロ通算100勝を挙げた中日・大野雄大について言及した。大野は同日の広島戦、6回を無失点に抑え、今季3勝目、通算100勝となった。齊藤明雄氏は大野について「昨年久々に2桁勝って、大野らしく戻ってきたのかな。思い通りに投げられている感じがありますよね。得意の緩い球をうまく使っている。ベテランになってきて