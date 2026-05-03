フィギュアスケートを引退した坂本花織が、きょう3日放送の日本テレビ系バラエティ番組『Golden SixTONES』(毎週日曜21:00〜)に出演。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで個人・団体ともに銀メダルを獲得した世界女王が、SixTONESと童心にかえってゲームに挑戦。おちゃめな素顔を全開にし、スタジオを大いに盛り上げる。坂本花織五輪期間中、SixTONESが歌う日本テレビ系2026アスリート応援ソング「一秒」を聴いて気持ちを高