Photo: 佐々倉男子 普段、走る習慣はまったくありません。トレイルランとも無縁です。でも、なぜか毎日履いているトレランシューズがあります。それがNNormal（ノーマル）「Tomir 2.0」（税込33,000円）。「NNormal」は世界トップクラスのトレイルランナー、キリアン・ジョルネが立ち上げたブランド。スペインのシューズブランドCamperと共同で作られたブランドで、まだ日本ではそこまで知ら