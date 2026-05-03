「積もり積もってんねんな」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之が、休養を発表したバナナマン・日村勇紀について触れた――。バナナマン・日村勇紀○中堅芸人たちが“休みづらい”原因体調不良により、しばらく休養することを発表した日村。4月30日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)で、岡村は、1カ月ほど前、日村と妻でフリーアナウンサーの神田愛