筆者の話です。ご近所の方から「いらんからあげる」と服を渡されたことがありました。その何気ない一言が、思わぬ負担につながって──。 渡された服 「いらんからあげる」ある日、ご近所に住むおばあさんがそう言って洋服を持ってきました。 夕方になると、よく家に来ては世間話をしていく方で、母とも顔なじみの関係でした。顔を合わせれば、そのまま玄関先で会話が始まるような距離感です。 その日もいつものように話