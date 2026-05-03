女優の田中美奈子が1日、自身のインスタグラムを更新。都内で上演された82年デビューの元アイドルが出演する舞台を訪れたことを報告した。 【写真】懐かしすぎる4ショット不変のアイドルスマイル 客席で撮影されたショットに写っているのは4人。田中は「渡辺めぐみさんと一緒にネオ☆スターズメンバーの白石まるみさん、新田純一さんの舞台を観に行って来ました」と報告。ネオ☆スターズは80年代