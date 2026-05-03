いわきのMF木吹翔太が磐田戦でゴールを決めたいわきFCは5月2日、明治安田J2・J3リーグの第14節でジュビロ磐田と対戦し、1-1からPK戦の末（4-2）に3試合ぶりの白星を手にした。この試合で19歳MFが同点弾を奪ったなかで、「ロマンかよ」「マジでヒーローだよ」などと注目を集めている。敵地で磐田と対戦したいわきは、前半13分に失点して苦しい展開となった。それでも、後半27分いわきが左サイドから反撃。クロスのこぼれ球に詰