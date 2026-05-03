清水の嶋本悠大が京都戦で逆転ゴールを決めた清水エスパルスは5月2日、明治安田J1百年構想リーグ第14節で京都サンガF.C.と対戦し、2-1で勝利した。この試合で清水の19歳逸材が決めた逆転ゴールが「19歳の若武者が救ってくれた！」「逆転スーパーゴール」など注目を集めている。嶋本は京都戦にシャドーの位置で先発出場。前節のV・ファーレン長崎戦でもゴールを決めていた19歳は、後半23分に左サイドからカットインドリブルで中