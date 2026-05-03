☆阪神―巨人（１４：００・甲子園）阪神＝才木、巨人＝井上阪神の佐藤輝明は２日の巨人戦で４安打。４月３０日のヤクルト戦で３安打、５月１日の巨人戦で３安打、２日の巨人戦で４安打と自身初の３試合連続猛打賞をマークした。３日の巨人戦でも３安打以上で４試合連続猛打賞となると、阪神では２０１３年のマートン（９月１８、１９、２１、２２日）に並ぶ最多（プロ野球最多は１９５４年西沢道夫＝中日、２００３年井口資仁