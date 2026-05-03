◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１４節札幌３―０岐阜（２日・岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が今季最多の３得点を挙げ、Ｊ１で戦った２０１９年以来、７年ぶりの４連勝を飾った。Ｊ３岐阜戦は後半２０分、ＦＷ大森真吾（２５）が３戦連発となるゴールで先制。大森は同アディショナルタイム４分にも得点と、初の複数ゴールをマークし、３―０での快勝に貢献した。