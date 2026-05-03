◆ゼット旗争奪第３５回春季北海道大会苫小牧９―２札幌手稲（６回コールド、２日・苫小牧清水）雨天のため２回戦４試合のうち、２試合が行われた。苫小牧ボーイズは９―２で札幌手稲ボーイズを下し、２試合連続のコールド勝ちで準決勝進出を決めた。同点の６回１死二、三塁で１番・長崎煌心（こうしん）遊撃手（３年）が中前に勝ち越しの２点適時打を放ち、勝利に導いた。旭川大雪ボーイズＢも２試合連続のコールド勝ちを収