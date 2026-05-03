第６５回春季全道高校野球大会（５月２５日開幕、札幌モエレ沼公園）小樽地区予選の組み合わせが決まった。３月のセンバツ甲子園に出場した北照は、１３日の初戦で小樽桜陽と対戦。夏のシード権獲得、そして２季連続道大会制覇を目指す。昨秋の全道王者は、危機感を抱きながら春の大会を迎える。センバツ後の関西遠征では、強豪の智弁和歌山、天理などに大敗。道内私立校にも公式戦であればコールド負けの点差で敗れており、手