読売テレビは3日、なるみ・黒田有（メッセンジャー）・ホラン千秋の3MCによる特番『もんくもん』（後4：30）を放送。西田幸治（笑い飯）・はるな愛・鈴木奈々がゲスト出演する。【番組カット】豪快な構え…フルスイングでもんくをぶちまける鈴木奈々なるみ、黒田、ホランが、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日