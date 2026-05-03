平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が3日目を迎える。2日目7R。人気に推された新田祐大（40＝福島）は後方に置かれて何とか3着。初手で後方になったことについて、こう語る。「スタートで入れ替えみたいなのがあって…。決まった後の動き。納得できないところはある。勝ち負け以前のもの。見ている人も並びは決まったと思ったけど…。その後ですよね」と初手争いに不満顔「思った以上に隅田君が…。それが効きました