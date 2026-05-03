映画『プラダを着た悪魔2』が5月1日に日米同時公開され、日本で大ヒットスタートを切った。公開初日は動員27万494人、興行収入3億5632万700円を記録し、2026年公開の洋画としてナンバーワンの出足となっている。5月１日の動員では、4週目の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』、２週目の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を超えて単日ランキング１位となる見込みだ。【動画】『プラダを着た悪魔２』本編映像「エミ