3日午前7時45分ごろ、宮城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮城県の角田市と岩沼市です。【各地の震度詳細】■震度1□宮城県角田市岩沼市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えし