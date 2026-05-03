4日放送のTBS「今夜復活！！8時だョ！全員集合」（午後6時30分）で、ザ・ドリフターズ加藤茶（83）と高木ブー（93）へのスペシャルインタビューが実現した。インタビュアーは勝俣州和（61）が務めた。約52年ぶりに地上波再登場となる加藤が最も印象に残っているというコントや、懐かしい映像を見た2人から、当時の苦労話が赤裸々に飛び出した。85年放送のパイロット訓練所のコントでは、いかりや長介による特訓シーンに高木が「