昼間のバスもじわりと進化日本の高速バスは1969（昭和44）年の、国鉄による「東名ハイウェイバス」を最初とします。この時は、座席が2人掛け＋2人掛けの「4列シート」でした。【進化】高速バスの「最新4列シート」を見る（写真）1986（昭和61）年、阪急バスと西鉄バスが夜行高速バス「ムーンライト」号で1＋1＋1列配置の「３列シート」を導入。さらに1989（平成元）年、西鉄バスがフルリクライニング可能な「スリーピングシー