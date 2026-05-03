職場では、ちょっとした常識の違いがズレを生むことがあります。言葉の受け取り方ひとつで、想定外の行動につながることも。今回は、人気漫画「#やばい後輩」から、“常識のズレ”が生んだ驚きの出来事を描いたエピソードです。一見すると問題なさそうなやり取りですが、その裏では思いもよらない解釈が進んでいました。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○本当にあった職場クイズ「“充電していい？”の解釈は？」「やば