KISS OF LIFEのナッティが、グラマラスなスタイルを披露した。ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】ナッティ、アイドルらしからぬボリューム感公開された写真には、黒のホルターネック風トップスにデニムパンツを合わせたナッティの姿が収められている。胸元が大きく開いたトップスが印象的で、アイドルらしからぬスタイルが際立っている。また、カメラを見つめる表