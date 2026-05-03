老舗チョコレートブランド・ゴディバと、福井県の老舗和菓子店はや川が、ともに創業100周年を迎えた特別な年に夢のコラボレーション♡和と洋、それぞれの伝統と技術が重なり合い、新たな魅力をまとった「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」が誕生しました。さらに人気フレーバーの再登場もあり、スイーツ好きなら見逃せない注目のラインアップです。 100周年同士が叶えた特別コラボ