女優の横山めぐみさん（56）がインスタグラムで手芸作品を披露し、ネット上で注目を集めています。【写真】「ちょうどよくない！？」自作した手芸作品を身につけ…ポーズ「お料理する時はさっと着用できる短いギャルソンエプロンが好きです」という横山さんは、洗い替えのエプロンを探していましたが、納得の品になかなか巡り合わなかったそう。そんなとき、目についたのが紫がかったピンク色のランチョンマット。横山さん