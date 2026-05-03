2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏が、同日の楽天戦で32打席ぶりの安打となる本塁打を放ったソフトバンク・山川穂高について言及した。山川は0−0の2回二死一塁の第1打席、ウレーニャが1ストライクから投じた2球目のスライダーを打ちにいき三塁ゴロに倒れる。それでも、続く4−0の4回一死走者なしの第2打席、ウレーニャが2ボール2ストライクから投じた5球目のスライダーを左中間スタ