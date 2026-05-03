ロッテの高野脩汰は、4月19日の楽天戦から3試合・4イニング連続パーフェクトに抑えるなど、現在4試合連続無失点と、安定感が戻ってきた。昨年はシーズン序盤、ビハインドゲームのロングリリーフを務めていたが、チェンジアップのような独特な軌道を描くフォークを武器に徐々に序列を上げていき、最終的には“勝ち試合の8回”を任されるなど、37試合に登板して、5勝3敗15ホールド、防御率1.84と大ブレイクの1年になった。今年