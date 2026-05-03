日本調教馬で北米のダート短距離ＧＩ初制覇【ルイビル（米ケンタッキー州）＝帯津智昭】米国競馬のチャーチルダウンズＳ（ＧＩ・ダート１４００メートル）が２日、ケンタッキー州ルイビルのチャーチルダウンズ競馬場で行われ、日本から遠征したテーオーエルビス（牡（おす）４歳、栗東・高柳大輔厩舎（きゅうしゃ））が優勝した。日本調教馬が北米のダート短距離ＧＩを勝つのは初めて。坂井瑠星とのコンビで参戦したテーオーエ