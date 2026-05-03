◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-5巨人(2日、甲子園球場)「伝統の一戦」で勝利を飾った阪神の藤川球児監督が試合後のインタビューに答えました。試合は阪神先発の大竹耕太郎投手が7回1失点と試合を作り、2-1で迎えた7回裏。郄寺望夢選手のタイムリーヒットなどで阪神は一挙4得点。8回には佐藤輝明選手に8号本塁打が飛び出し、スコアは7-1となります。最終回は巨人に2点差まで追い上げられますが、マウンドに上がったドリス投手が