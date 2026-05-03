連休は、わが子に「料理に対する興味」を持ってもらう大チャンス。簡単なお手伝いをしてもらうだけでも、食への関心が高まるきっかけになります。この記事で紹介する「えびのねじり春巻き」は、ぜひとも子どもといっしょに作ってほしいレシピ。その名のとおり包まず、ねじって作るので、ぜひこの部分をお手伝いしてもらいましょ♪「えびのねじり春巻き」のレシピ材料（20本分）〈えびだね〉えび（殻つき）……18〜19尾（約450g）ね