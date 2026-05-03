◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月2日英ロンドン）決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦が始まり、日本男子は初戦のドイツ戦に敗れた一方、続く台湾戦に勝利して1勝1敗とした。ドイツ戦は第1試合で松島輝空（フリー）が0―3。続く張本智和（トヨタ自動車）と戸上隼輔（井村屋グループ）が勝利して一度はひっくり返したが、その後に松島と張本智が敗れて逆転負けを喫した。台湾戦は第1試合に戸上が登場。3―1で勝