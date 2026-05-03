姉川の戦いから比叡山焼き討ち、そして小谷城の戦いへと、史実においても重要な局面に差し掛かった大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）。第15回終盤において、藤吉郎（池松壮亮）・小一郎（仲野太賀）兄弟が茫然と立ち尽くして見ていたのは、戦いで命を落とした人々が至るところに横たわる光景だった。 参考：要潤、『豊臣兄弟！』明智光秀役を語る小栗旬は「少し壁を作っているように思います（笑）」 まるで世界全体が