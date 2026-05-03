開催：2026.5.3 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 0 [フィリーズ] MLBの試合が3日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとフィリーズが対戦した。 マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するフィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインターで試合は開始した。 3回裏、6番 アグスティン・ラミレス カウント3-2