本日5月3日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに坂本花織が登場！ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで個人・団体ともに銀メダルを獲得。大会期間中はSixTONESが歌う日本テレビ系2026アスリート応援ソング「一秒」を聴いて気持ちを高めていたという坂本は、「めっちゃ聴いてました。後押ししてもらえて力になりました」と笑顔をはじかせ、メダリストに感謝されたメンバーも「聴いていただ