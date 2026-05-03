この記事をまとめると ■第47回バンコク国際モーターショーが2026年3月25日から4月5日まで開催された ■韓国系ブランドは日本メーカーを前に苦戦を強いられている ■再販価値の低さが韓国系ブランドにとって課題となっている 東南アジアでは韓国系ブランドが苦戦中 先日無事閉幕したのが、タイの首都バンコク近郊で開催された第47回バンコク国際モーターショー（BIMS）。ここ最近は中国系ブランドの出展が年々増え続け会場内で存