3試合連続の猛打賞プロ野球・阪神の佐藤輝明内野手の“異次元成績”が11球団ファンを恐怖に陥れている。2日の巨人戦で、5打数4安打2打点の活躍で3試合連続の猛打賞。打率は遂に「.405」に浮上。「意味が分からない」「エグすぎる…」など、衝撃コメントが書き込まれた。パワーもありアベレージもある。佐藤は初回、左翼線へ先制の二塁打を放つと、第3打席は中前打。第4打席では右中間を破る二塁打でチャンスメーク。8回の第5打