時代にはそれぞれの時代を彩った“ブレイク芸人”が存在する。キャッチーなネタや仕草で視聴者の心を掴んだ芸人は、テレビ番組に引っ張りだこ。ブレイクの波が落ち着いてからも、俳優やモデルなど、新たなことを始めたり、営業で求められたりと、活躍し続けている人たちも多い。今回の記事では、ブレイク芸人たちの現在までの遍歴を紹介する。【写真】8.6秒バズーカー、ピース、パイレーツ…ブレイク芸人の今にビックリ■はまや