【ローソン】では、カスタードを使った「新作スイーツ」を販売中。手軽に食べられるワンハンドケーキや、専門店クオリティのスイーツなど魅力的な商品が登場しました。カスタード好きは要チェックです。 もちもち生地とぷるぷるプリンのコラボ 「もち食感ロール カスタードプリン」は、ローソンの人気スイーツ「もち食感ロール」にプリンを入れたぜ